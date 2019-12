Zvezno sodišče v ZDA kongresu priznalo pravico dostopa do Trumpovih finančnih podatkov

New York, 4. decembra - Zvezno prizivno sodišče v New Yorku je v torek odločilo, da ima ameriški kongres pravico dostopa do finančnih podatkov predsednika ZDA Donalda Trumpa. Gre za eno od tovrstnih tožb proti Trumpu in zadeva zahtevo odborov za obveščevalne dejavnosti in finance v predstavniškem domu ameriškega kongresa do dostopa podatkov Deutsche Bank in Capital One.