Glavni indeksi na Wall Streetu zaključili z izgubo

New York, 3. decembra - Glavni indeksi na newyorški borzi so že tretji dan trgovanja zapored zaključili z izgubo, poroča Reuters. Na trgovanje je vplivala predvsem napoved predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bo morda dogovor v trgovinski vojni s Kitajsko moral počakati na volitve leta 2020. Ob tem pa so ZDA Franciji zagrozile tudi z uvedbo carin.