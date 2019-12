Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 12.)

Ljubljana, 3. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da so se zaključila pogajanja za izgradnjo druge cevi predora Karavanke. Pisale so tudi o razpravi na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu v primeru tožbe Slovenije proti Evropski komisiji. Poročale pa so tudi o dobrem rezultatu slovenskih najstnikov v raziskavi PISA.