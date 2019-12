Prebivalci Britofa so se vrnili na svoje domove

Kranj, 3. decembra - Prebivalci Britofa pri Kranju, ki so jih zaradi eksplozije plina evakuirali, so se že vrnili na svoje domove, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Še vedno pa velja opozorilo občanom, naj ne uporabljajo odprtega ognja. Zunaj je v neposredni bližini kraja eksplozije tako prepovedano celo prižiganje cigaret. V stanovanjih dodatnih omejitev ni.