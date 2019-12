Nihče od poškodovanih v eksploziji v Britofu ni v življenjski nevarnosti

Ljubljana, 3. decembra - Vseh šest poškodovanih v današnji eksploziji plina v Britofu pri Kranju so oskrbeli v ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru (UKC). Kot je v večerni izjavi pojasnil dežurni travmatolog Marko Jug, so vsi zunaj življenjske nevarnosti in ne potrebujejo intenzivne terapije. Enega od otrok so tudi že odpustili v domačo oskrbo.