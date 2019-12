ZRS Koper praznuje 25 let

Koper, 4. decembra - Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper te dni obhaja 25-letnico. Ob tej priložnosti so pripravili tudi niz dogodkov in prireditev. Tako bodo v koprskem gledališču popoldne pripravili pogovor o znanosti, v četrtek pa bo sledila slavnostna seja zbora zaposlenih, na kateri bo častni gost minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo.