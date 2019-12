Ob svetovnem dnevu zborovstva v Mariboru odkrivajo kip Branka Rajštra

Maribor, 4. decembra - Ob svetovnem dnevu zborovstva bodo danes v avli Dvorane Union v Mariboru odkrili kip Branka Rajštra, ki je po navedbah JSKD Maribor naredil veliko za razvoj slovenskega zborovstva. Med drugim je 25 let vodil Mladinski pevski zbor Maribor in z njim dosegal odmevne rezultate na tekmovanjih in festivalih v Sloveniji in svetu.