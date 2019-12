Voditelji Nata nadaljujejo iskanje enotnosti

London, 4. decembra - Voditelji članic Nata bodo danes po slovesnosti, s katero so obeležili 70. obletnico vzpostavitve zavezništva, nadaljevali delovno srečanje, na katerem naj bi predvsem razrešili medsebojne razprtije in potrdili enotnost. Konkretno naj bi se posvetili predvsem obrambnim izdatkom in odvračalnim ukrepom, zlasti proti Rusiji.