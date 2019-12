Na Goriškem novembra več kaznivih dejanj ponarejanja denarja

Nova Gorica, 3. decembra - Novogoriški policisti so novembra obravnavali več kaznivih dejanj ponarejanja denarja. Storilci so ponarejene bankovce največkrat unovčili v gostinskih lokalih v Novi Gorici, povečano število ponarejenih bankovcev pa so zaznali tudi v Idriji. Storilci so največkrat unovčevali bankovce za 50 evrov.