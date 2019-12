V Gorenju tudi letos božičnica

Velenje, 5. decembra - V Gorenju bodo tudi letos izplačali božičnico. Ta bo znašala 600 evrov bruto, kar je toliko kot lani, in bo skladno s kolektivno pogodbo izplačana najpozneje do 20. decembra, so danes sporočili iz Gorenja. Božičnico bodo prejeli vsi zaposleni razen managementa, ki brez nje ostaja zaradi slabega rezultata.