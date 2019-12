ZDA razmišljajo o dodatnih carinah na evropske proizvode

Ljubljana, 3. decembra - ZDA razmišljajo o uvedbi dodatnih carin na evropske proizvode. Do nove grožnje Washingtona je prišlo, potem ko je Svetovna trgovinska organizacija (WTO) ugotovila, da Bruselj ni sprejel ustreznih ukrepov za "izničenje škodljivih učinkov" pomoči evropskemu letalskemu podjetju Airbus. V Bruslju so prepričani, da ZDA za to nimajo ustrezne podlage.