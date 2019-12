Ob prelomu leta: Slovensko kolesarstvo po zaslugi Rogliča med svetovnimi velesilami

priravil Kristijan Erjavec

Ljubljana, 18. decembra - Slovenski kolesarji v zadnjih letih premikajo zgodovinske mejnike in nič drugače ni bilo v sezoni 2019. Ta se bo po zaslugi Primoža Rogliča z zlatimi črkami zapisala v zgodovino slovenskega športa, saj je nekdanji smučarski skakalec prikolesaril do prve skupne zmage na tritedenskih dirkah in leto končal na prvem mestu Mednarodne kolesarske zveze.