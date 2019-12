Od danes je zbranih 100 dejstev o Prekmurju

Murska Sobota, 3. decembra - V Pomurskem muzeju so predstavili novi publikaciji, 25. številko Zbornika soboškega muzeja, posvečeno lani umrlemu sodelavcu Francu Kuzmiču, in 100 dejstev o Prekmurju, ki se nanašajo na pokrajino in so posvečena 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.