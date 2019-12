Minister Medved v Bruslju o etičnih vidikih za uspeh podatkovne ekonomije

Bruselj, 3. decembra - Minister za javno upravo Rudi Medved se je danes udeležil zasedanja Sveta EU za promet, telekomunikacije in energijo v Bruslju. Tam je razpravljal o etičnih vidikih, ki so ključni za uspeh podatkovne ekonomije. Osrednja tema srečanja je bila namreč razprava o dostopnosti podatkov in njihovi etični uporabi v EU, so sporočili z ministrstva.