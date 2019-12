Mladi umetniki osvežili kulturno dediščino zgodovinskih mest

Škofja Loka, 3. decembra - Združenje zgodovinskih mest Slovenije je vodilni partner mednarodnega projekta Refresh, v okviru katerega so mladi ustvarjalci osvežili nekatere kraje kulturne dediščine v Sloveniji, Romuniji, Italiji in Španiji. Danes v Škofji Loki potekata zaključni dogodek in odprtje razstave Osvežena dediščina.