Ob veselem dnevu kulture začetek javne razprave o Pravopisu 8.0

Ljubljana, 3. decembra - Na Ta veseli dan kulture so v Atriju ZRC predstavili novosti na vseslovenskem jezikovnem portalu Fran. Na predstavitvi so posebej izpostavili začetek javne razprave o nastajajočem Pravopisu 8.0, ob kateri so na portalu že objavili zaključena predloga prvih dveh poglavij novih pravil, h katerim lahko preko spleta vsi prispevajo komentarje.