Občina Kozje v ureditev nastanitvenih zmogljivosti na gradu Podsreda

Kozje, 8. decembra - Občina Kozje je pred dnevi začela urejati šest sob, od tega sta dva apartmaja za 16 gostov, na gradu Podsreda. V ta namen je zagotovila 130.000 evrov. Gradbena dela so zaupali celjskemu podjetju Ges, ki bo ureditev nastanitvenih zmogljivosti predvidoma končalo do konca marca prihodnje leto, so za STA povedali na občini.