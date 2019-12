Skakalci nad pričakovanji začeli sezono, dresi že v popravilu

Ljubljana, 3. decembra - Slovenski skakalci so novo sezono svetovnega pokala po besedah selektorja Gorazda Bertonclja začeli z odliko, celo nad pričakovanji. Junak uvodnih prizorišč v Wisli in Ruki je bil Anže Lanišek, ki je obakrat stal na stopničkah, a tudi Timi Zajc in Peter Prevc sta dokazala, da se lahko povzpneta v vrh. "To me najbolj veseli," je dejal Bertoncelj.