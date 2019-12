Na Vodnikovi domačiji vrata odpira 5. decembrski sejem ilustracije

Ljubljana, 3. decembra - V Galeriji Vodnikove domačije v Šiški bo danes ob 17. uri vrata odprl 5. decembrski sejem ilustracije. Na ogled in v nakup bo ponudil dela 28 ilustratork in ilustratorjev tako starejše kot mlajše generacije. Na sejmu bo mogoče kupiti tako printe kot originale, z okvirji in brez njih. Sejem bo odprt do 29. decembra.