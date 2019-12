Turki z najnižjo ponudbo za gradnjo druge cevi karavanškega predora

Ljubljana, 3. decembra - Pogajanja Darsa s tremi ponudniki za gradnjo druge cevi predora Karavanke so končana. Najnižjo ponudbo so znova dali v turškem Cengizu. "Zmagali smo na razpisu," je po pogajanjih novinarjem dejal glavni pogajalec družbe Mohamed Cengiz in dodal, da čakajo, da začnejo dela s slovenskimi podizvajalci čimprej.