Za ohranitev dediščine solin bi prenovili propadajoča solna polja

Portorož, 3. decembra - V portoroškem Monfortu so danes predstavili predloge študentov za prihodnost Sečoveljskih solin. K projektu so pristopili ljubljanska biotehniška fakulteta, piranski pomorski muzej in zavod za varstvo kulturne dediščine z namenom, da bi za ohranitev kulturne dediščine solin postopno prenovili solna polja. Snujejo tudi idejo o šoli solinarstva.