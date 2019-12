Cene industrijskih izdelkov v EU oktobra malenkost navzgor

Luxembourg, 3. decembra - Cene industrijskih izdelkov so se oktobra glede na september tako v EU kot v območju z evrom zvišale za 0,1 odstotka, je danes sporočil evropski statistični urad Eurostat. Na letni ravni so se v državah z evrom spustile 1,9 odstotka nižje, v celotni uniji pa so bile nižje za 1,6 odstotka.