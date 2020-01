Tokio 2020: Airbnb partner Moka že za Tokio, nasprotovanje Pariza

Lozana, 24. januarja - Spletna platforma za oddajanje stanovanj Airbnb je objavila devetletno sodelovanje z Mednarodnim olimpijskim komitejem. Kot so obljubili v omenjenim družbi, bodo obiskovalcem in družinam športnikov zagotavljali "varno in trajno namestitev" na prizoriščih OI. Županja Pariza Anne Hidalgo je izrazila ostro nasprotovanje temu dolgoročnemu partnerstvu.