Slovenija ter Evropska komisija in Hrvaška soočajo stališča glede terana na Sodišču EU

Bruselj, 3. decembra - Slovenija ter Evropska komisija in Hrvaška danes na Splošnem sodišču EU na obravnavi tožbe Slovenije proti Evropski komisiji zaradi dodelitve izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran soočajo svoja stališča. Vprašanja sodnice poročevalke so bila doslej zelo podrobna, nanašala so se na pravne postopke, a tudi na vinogradniški vidik.