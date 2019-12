Raziskava: Evropska družinska podjetja pozitivna glede prihodnosti

Amsterdam, 7. decembra - Evropska družinska podjetja so kljub vse večji gospodarski in geopolitični negotovosti v svetu pozitivna glede prihodnosti, ugotavlja raziskava mednarodne revizijsko-svetovalne družbe KPMG. Skoraj dve tretjini sodelujočih podjetij, med katerimi ni bilo slovenskih, v prihodnost gleda z optimizmom, so sporočili iz KPMG.