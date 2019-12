V pivškem muzeju razstava o sovjetski pisateljski četi

Pivka, 3. decembra - Ta veseli dan kulture v Parku vojaške zgodovine v Pivki obeležujejo z odprtjem razstave o pisateljski četi oziroma o sovjetskih pisateljih v veliki domovinski vojni. Na razstavi so predstavljeni delo in usode sovjetskih pisateljev, pesnikov, umetnikov in fotografov, ki so domovino branili s peresom in orožjem