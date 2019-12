Na Hrvaškem stavko napovedujejo tudi policisti

Zagreb, 3. decembra - Če vlada ne bo tudi policistom zvišala koeficientov za zahtevnost dela, kot je to storila za zaposlene v izobraževanju, bodo policisti kmalu organizirali stavko, je danes napovedal predsednik hrvaškega sindikata policije Dubravko Jagić. Nezadovoljni so tudi hrvaški cariniki, pravosodni policisti, zdravniki in medicinske sestre.