Slika italijanskega slikarja Tiepole januarja na dražbo

Slika Rožnovenska Marija z angeloma je nastala v obdobju, ki velja za umetnikovo najpomembnejše in ki mu je prineslo sloves enega največjih slikarjev 18. stoletja v Evropi.

Preostale Tiepolove oltarne slike iz tistega časa se danes nahajajo v cerkvah in muzejih po svetu, zato bo za januar napovedana dražba po pisanju spletnega portala izjemen dogodek. Za sliko se nadejajo iztržiti 15 milijonov dolarjev, je pa Rožnovenska Marija z angeloma eno najpomembnejših Tiepolovih del, kar se jih je kdajkoli znašlo na trgu.

Tiepolo je širši javnosti danes poznan predvsem po veličastnih iluzionističnih upodobitvah, ki z barvitostjo ter številčnostjo in razkošnostjo figur spominjajo na gledališko predstavo. Večina njegovih del je nastala v Benetkah in okolici, izjemne so njegove poslikave plemiških palač in cerkva v severni Italiji, deloval pa je tudi na dvorih v Nemčiji in Španiji. S svojim delom je vplival na sodobnike in na naslednje generacije, saj je povezal razkošje baroka, eleganco rokokoja in hladnost počasi napredujočega neoklasicizma.

Na sliki je upodobljena Marija, oblečena v do tal segajočo rdečo obleko, ki v iztegnjeni levici drži rožni venec. Zlata brokatna tkanina v ozadju spominja na beneške mojstre, kot je bil denimo Giovanni Bellini. Angel, ki kleči na levi, pa spominja na figure, kot jih je mogoče videti v delih manierističnih slikarjev Correggia in Parmigianina.

Za katero cerkev je umetnik naslikal Rožnovenska Marijo z angeloma, po pisanju spletnega portala še vedno ni znano. Najverjetneje je bila naročena za eno od dominikanskih cerkva, saj je dominikanski red najtesneje povezan z oznanjanjem rožnega venca po Evropi.

Tiepolo pred letom 1735 ni dobil večjih naročil za oltarne slike v Benetkah. Povpraševanje po takšnih delih je okoli leta 1730 znatno upadlo. Morda je Rožnovenska Marija z angeloma nastala za kakšno od cerkva v bližnjem Vidmu, kjer je Tiepolo tedaj delal.

Slika je bila do zgodnjega 19. stoletja prepeljana v Veliko Britanijo. Njen prvi dokumentirani lastnik je John Webb, ki je zbral izjemno zbirko slik starih mojstrov. Nato je zamenjala še nekaj lastnikov in se nazadnje leta 1989 pojavila na dražbi avkcijske hiše Sotheby's, kjer je bila prodana za 2,1 milijona dolarjev.

Rožnovenska Marija z angeloma bo od 29. novembra do 4. decembra na ogled v avkcijski hiši Sotheby's v Londonu, od 24. januarja pa bo razstavljena v New Yorku. Dražba bo 29. januarja.