Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije praznuje 50 let delovanja

Ljubljana, 3. decembra - Letos mineva 50 let od ustanovitve Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) oz. njenih predhodnic. Tudi po pol stoletja tako organiziranega delovanja cilji zbornice ostajajo enaki, to je pomagati obrtnikom in podjetnikom, da bi lažje živeli in delali, je pred četrtkovim praznovanjem jubileja zbornice za STA dejal predsednik OZS Branko Meh.