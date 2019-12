Delo: Šest nekdanjih profesorjev dobilo tožbe proti Univerzi na Primorskem

Ljubljana/Koper, 3. decembra - Univerza na Primorskem (UP) je po sodbi ljubljanskega višjega delovnega in socialnega sodišča še šestim profesorjem izplačala odškodnine zaradi nezakonite odpovedi delovnega razmerja leta 2016, danes poroča časnik Delo. Skupna višina odškodnin znaša 95.800 evrov. Že pred tem so odškodnine prejeli trije nekdanji profesorji UP.