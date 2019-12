Nobelova nagrajenka Olga Tokarczuk namerava ustanoviti fundacijo

Vroclav, 4. decembra - Letošnja Nobelova nagrajenka za literaturo Olga Tokarczuk namerava ustanoviti fundacijo, s katero želi podpirati in promovirati poljsko in svetovno umetnost in kulturo, spodbujati človekove pravice in državljanske svoboščine ter podpreti okoljevarstvene dejavnosti, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Fundaciji bo donirala 350.000 poljskih zlotov.