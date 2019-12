Odpoklic pekovskih izdelkov podjetja Žito

Podjetje Žito iz prodaje umika naslednje sveže pečene pekovske izdelke:

- pecivo bio pirino mešano (60 gramov) - uporabno najmanj do 2. 12. 2019

- kruh bio pirin mešan, rezan in pakiran (800 gramov) - uporabno najmanj do 3. 12. 2019

- kruh bio pšenični beli, rezan in pakiran (1 kilogram) - uporabno najmanj do 3. 12. 2019

- kruh bio ajdov mešan, rezan in pakiran (800 gramov) - uporabno najmanj do 3. 12. 2019

- kruh bio ovseni mešan, rezan in pakiran (800 gramov) - uporabno najmanj do 3. 12. 2019

Prav tako iz prodaje umikajo pol pečen zamrznjen pekovski izdelek kruh bio pirin mešan (400 gramov) - uporabno najmanj do 19. 5. 2020.

Podjetje Žito kupce opozarja, da živila ne predstavljajo tveganja za običajnega potrošnika, potrošnikom, občutljivim na gorčična semena, pa svetujejo, da živil ne zaužijejo ter se za vračilo izdelka obrnejo na podjetje (telefonska številka: 041 386 584) oziroma na mesto nakupa.