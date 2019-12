Na srečanju izvajalcev Sopa projekta o problematiki alkohola pri otrocih in mladostnikih

Ljubljana, 3. decembra - Letošnje srečanje izvajalcev projekta Sopa - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola je potekalo pod naslovom Alkohol pri otrocih in mladostnikih. Na njem so med drugim izpostavili, da vsak sedmi 15-letnik in vsak četrti 17-letnik pije alkohol vsaj enkrat na teden. Predstavili so tudi dosedanje uspehe pilotnega programa v boju proti alkoholu.