Vreme: Povečini sončno

Ljubljana, 3. decembra - Danes bo deloma sončno, več oblačnosti bo popoldne na vzhodu. Dopoldne bo po nekaterih nižinah še megleno ali bo nizka oblačnost. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.