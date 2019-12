Rožljanje s carinami znižuje tečaje na večini azijskih borz

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 3. decembra - Indeksi na azijskih borzah so danes večinoma v rdečem območju, vlagatelje pa je, podobno kot v Evropi in ZDA, prestrašilo ameriško rožljanje s carinami. Administracija predsednika Donalda Trumpa je tako z vnovično uvedbo dodatnih carin na jeklo in aluminij zagrozila Braziliji in Argentini, novih groženj sta bili deležni tudi Francija in Kitajska.