Newyorške borze končale v rdečem območju

New York, 2. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili s padci. Razlogi za negotovost vlagateljev tičijo v ameriški napovedi ponovne uvedbe tarife za uvoz jekla in aluminija iz južnoameriških držav zaradi devalvacije tamkajšnjih valut, prav tako pa trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko še ni rešena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.