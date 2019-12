Argentinec Lionel Messi dobitnik zlate žoge za leto 2019

Dvaintridesetletni Messi je v glasovanju prehitel Liverpoolovega nogometaša Virgila van Dijka in Juventusovega Cristiana Ronalda. Messi je priznanje osvojil prvič po letu 2015 in šestič skupno, s čimer je prehitel tekmeca zadnjega obdobja Ronalda, ki ima pet tovrstnih priznanj. Lani je nagrado prejel hrvaški reprezentant in član Reala Madrida Luka Modrić. Messi je zlato žogo dobil še v letih 2009, 2010, 2011, 2012 in 2015.

"Deset let je od tega, odkar sem prvič osvojil to nagrado. Spomnim se, da sem prišel v Pariz s tremi brati. Takrat sem bil star 22 let in si nikakor nisem predstavljal, kaj doživljam. Po desetih letih pa imam šesto zlato žogo. In to v drugačnem času, zelo posebnem v zasebnem življenju, saj sem poročen imam tri otroke. Zavedam se svojih let, toda upam, da imam še nekaj takšnih let pred sabo, v katerih želim uživati v nogometu," je dejal Messi.

Po tri tovrstna priznanja imajo Francoz Michel Platini ter Nizozemca Johan Cruyff in Marco van Basten. Sicer so doslej največ zlatih žog pobrali Nemci, Nizozemci in Portugalci (7), med klubi pa Barcelona in Real Madrid (11).

Med nogometašicami je slavila Američanka Megan Rapinoe. Štiriintridesetletna Rapinoejeva je nasledila Norvežanko Ado Hegerberg, potem ko je blestela ob osvojitvi naslova svetovnega prvaka za ameriško reprezentanco. Bila je prva strelka prvenstva s šestimi zadetki. Angležinja Lucy Bronze je bila druga v glasovanju.

Podelili so tudi nagrado za najboljšega vratarja. Prvo nagrado Leva Jašina je dobil Liverpoolov vratar Alisson Becker. V konkurenci sta sicer bila tudi Slovenca Jan Oblak iz madridskega Atletica in Samir Handanovič iz milanskega Interja. Od drugega do četrtega mesta so se sicer zvrstili Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Ederson (Manchester City) in Hugo Lloris (Tottenham).

Nagrado Raymonda Kope za najboljšega mladega nogometaša je prejel Nizozemec Matthijs De Ligt. Dvajsetletni branilec, ki je v prejšnji sezoni igral za Ajax, v tej pa je član Juventusa, je z Ajaxom v prejšnji sezoni prišel do polfinala lige prvakov in naslova državnega prvaka. Lani je to nagrado kot prvi pobral Franbcoz Kylian Mbappe.

Zlata žoga je nagrada, ki jo od leta 1956 podeljuje revija France Football. Do leta 1995 so jo podeljevali samo evropskim nogometašem, od tega leta naprej pa vsem nogometašem, ki so igrali v Evropi. Od leta 2007 za to prestižno nagrado kandidirajo nogometaši iz celega sveta. Kandidate izbere uredniška ekipa omenjene francoske revije, zmagovalca pa določi 180 novinarjev iz vsake države.