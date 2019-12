Projektu Združimo korake 19.206 evrov s črnega petka

Ljubljana, 2. decembra - Letošnji črni petek so v prodajalnah drogerie markt (dm) poimenovali Dobrodelni petek, v okviru katerega so pet odstotkov vsakega nakupa namenili projektu Združimo korake. Zbrali so 19.206 evrov, s čimer bo sklad osnovnošolcem prijavljenih slovenskih šol podaril prehranske izdelke ekološke pridelave, so sporočili iz omenjenega podjetja.