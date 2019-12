Napoved novih carin potopila evropske borze

London/Frankfurt/Pariz, 2. decembra - Indeksi na evropskih borzah so danes utrpeli občutne padce. Vlagatelje je v slabo voljo spravil ameriški predsednik Donald Trump, ki je napovedal nove carine na jeklo in aluminij iz Brazilije in Argentine, hkrati pa je Kitajska zaradi ameriške zakonodaje v podporo demokratičnemu gibanju v Hongkongu danes uvedla sankcije proti ZDA.