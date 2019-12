Novogoriški svetniki na izredni seji o proračunu za prihodnji dve leti

Nova Gorica, 2. decembra - Na današnji izredni seji Mestne občine Nova Gorica so se svetniki odločali o proračunih za prihodnji dve leti. Ob obstrukciji opozicijskih svetnikov so predlog v prvem branju z 18 glasov za in nobenim proti prisotni svetniki potrdili. Drugo branje proračunov bodo izvedli na redni seji mestnega sveta 19. decembra.