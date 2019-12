Del opozicije priporočila DZ v zvezi s kanalom C0 posredoval Bruslju

Ljubljana, 2. decembra - Poslanske skupine SDS, NSi in SNS so priporočila, ki jih je v zvezi z gradnjo kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani soglasno sprejel državni zbor, danes posredovale evropski agenciji Jaspers in Evropski komisiji. Slednja je namreč po predhodnem pregledu Jaspersa leta 2017 odobrila financiranje velikega kohezijskega projekta.