Pogrešanega Ljubljančana našli mrtvega, umrl je nasilne smrti

Koper, 2. decembra - Kriminalisti in policisti so v nedeljo v okolici Kranja našli mrtvega 35-letnika iz Ljubljane, ki so ga pogrešali od 15. novembra. S Policijske uprave Koper so potrdili, da je umrl zaradi nasilnega dejanja. Dve osebi sta v priporu, policija pa nadaljuje z iskanjem sostorilcev, pri čemer odgovore išče v sporih, povezanih s kriminalno dejavnostjo.