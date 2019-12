Hrvaški šolski sindikati po doseženem dogovoru z vlado končali stavko

Zagreb, 2. decembra - Hrvaška vlada in šolski sindikati so danes dosegli kompromis o zvišanju koeficientov in dodatkov zaposlenim v hrvaških šolah. S tem se je končala tudi stavka, ki je danes v hrvaških osnovnih in srednjih šolah potekala že 36. dan. V torek se bo v vseh šolah nadaljeval pouk, so napovedali sindikati.