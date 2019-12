V spopadih na severozahodu Sirije več deset mrtvih, med njimi otroci

Damask, 2. decembra - V spopadih med režimskimi silami in uporniškimi skupinami v sirski provinci Idlib je v zadnjih 48 urah življenje izgubilo najmanj 96 vojakov, so danes sporočili iz Sirskega observatorija za človekove pravice. V današnjih spopadih v provincah Alep in Idlib pa je umrlo najmanj 24 civilistov, med njimi osem otrok, poročajo tuje tiskovne agencije.