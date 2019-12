Na Otoku se spominjajo žrtev petkovega terorističnega napada

London/Cambridge, 2. decembra - Na slovesnostih v Londonu in Cambridgeu so se danes spomnili dveh žrtev petkovega terorističnega napada na Londonskem mostu. Londonski župan Sadiq Khan je ob tem izpostavil pogum civilistov, ki so napadalca obvladali, in pripadnikov nujnih služb, ki so se odzvali na napad.