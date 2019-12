Ljubljana, 2. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal zastoj tovornih vozil, ocenjen na dva kilometra in pol. Zaradi burje prve stopnje je na vipavski hitri cesti, med Ajdovščino in razcepom Nanos, prepovedan promet za prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.