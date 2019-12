Poklukar v Bruslju izpostavil stroške lokalnih skupnosti, povezane z migracijami

Bruselj, 2. decembra - Notranji minister Boštjan Poklukar je danes na zasedanju notranjih ministrov EU v Bruslju izpostavil problem stroškov lokalnih skupnosti, ki so povezani z migracijami, na primer stroške za obnovo poškodovane infrastrukture in komunalne stroške. Evropsko komisijo je pozval, naj to upošteva pri načrtovanju finančnih sredstev.