Slovenskim kikboksarjem dva naslova svetovnih prvakov

Antalya, 2. decembra - Slovenska članska reprezentanca v kikboksu se je s svetovnega prvenstva za discipline point-fighting, kick-light in full-contact v turški Antalyi vrnila z naslovoma svetovnih prvakov in enim bronastim odličjem. Svetovna prvaka sta postala Tina Baloh in Jakob Šimnic, bronast pa je bil Blaž Potočnik.