Na Filipinih zaradi približevanja tajfuna evakuacije in odpovedi letov

Manila, 2. decembra - Filipinom se približuje silovit tajfun Kammuri, v pričakovanju katerega so z domov evakuirali že več deset tisoč ljudi, marsikje so zaprte šole, odpovedani so številni poleti. Iz varnostnih razlogov so oblasti za torek celo odredile zaprtje mednarodnega letališča v Manili.