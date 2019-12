Iračanu za napad na taksista in policista šest let zapora

Nova Gorica, 2. decembra - Okrožno sodišče v Novi Gorici je Iračanu Amarju Yassinu Al Hamdaniju zaradi napada na taksista in policista ter poskusa odtujitve osebnega vozila izreklo šest let zaporne kazni. Po prestani zaporni kazni bo za pet let izgnan iz Slovenije. Obdolženega na današnji razglasitvi sodbe ni bilo.